Melissa Gilbert, Laura de la Familia Ingalls: hoy abuela de ocho nietos y líder empresarial

Melissa Gilbert, nacida el 8 de mayo de 1964, inició su carrera a los 9 años interpretando a Laura Ingalls en la serie que se emitió entre 1974 y 1983. Actualmente, mientras El Trece reprogramó la tira para los fines de semana tras registrar solo 0,5 puntos de rating, la actriz reside en el norte de Nueva York con su esposo Timothy Busfield, con quien celebró su 12.º aniversario en 2025.

Lejos del ruido mediático, Gilbert abraza un envejecimiento natural sin tinturas ni cirugías, centrándose en su marca Modern Prairie, enfocada en mujeres que atraviesan cambios vitales.

Su trayectoria estuvo marcada por su vínculo con Michael Landon. Gilbert afirmó en entrevistas y en su autobiografía que Landon fue “el padre que necesitaba en ese momento”, brindándole contención emocional, límites y confianza para evitar los excesos de la fama infantil.

Tras la muerte del actor en 1991, ella confesó que sintió que “perdía a su padre por segunda vez”. A pesar de haber enfrentado luchas contra el alcohol y la presión estética, Gilbert construyó una carrera diversa: protagonizó más de 40 telefilms, debutó como directora en 2006 y presidió el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) entre 2001 y 2005.

En 2025, la artista regresó a la actuación con una participación en la serie When Calls the Heart y trabajos en teatro off-Broadway. En su ámbito personal, es madre de dos hijos, tiene cinco hijastros y disfruta de sus ocho nietos.

Recientemente, también protagonizó una emotiva reconciliación con Melissa Sue Anderson, su hermana en la ficción, reafirmando un presente conectado con lo esencial y la naturaleza en su propia versión de la pradera.