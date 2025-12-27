El Senado sancionó recientemente el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, ambos proyectos promovidos por el oficialismo que marcan un hito en la agenda política del Gobierno. Tras conocerse la decisión de la Cámara alta, el presidente Javier Milei se pronunció en su cuenta de X, describiendo los avances como “históricos” y resaltando el equilibrio fiscal alcanzado por la partida presupuestaria.

El Presupuesto fue aprobado con 46 votos a favor y 25 en contra, generando repercusiones en todo el arco político. Según Milei, “no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números”. El presidente destacó la labor de la senadora Patricia Bullrich, el ministro Diego Santilli y los 46 senadores que respaldaron la norma, considerando el logro como un paso revolucionario en su gestión.

En paralelo, la ley de Inocencia Fiscal obtuvo 43 votos a favor y 26 en contra. La normativa modifica los umbrales de evasión fiscal, otorgando mayores garantías a los contribuyentes y buscando simplificar la gestión de los ahorros de los ciudadanos. Milei aseguró que la medida “repara la estafa que el Estado hizo durante 40 años” y protege los recursos de los argentinos ante futuros gobiernos.

Desde el oficialismo, funcionarios como el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli celebraron los resultados en redes sociales, subrayando la implementación de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias y el fin del déficit fiscal.

En contraste, representantes de la oposición, como el senador peronista Eduardo “Wado” de Pedro, criticaron el Presupuesto 2026, advirtiendo que “castiga el derecho a la educación, la salud y la vivienda” y calificaron las reformas como un reflejo de un modelo económico que, a su juicio, “fracasó dejando a millones de argentinos afuera”.

El Senado cierra así el año con un saldo de aprobaciones clave para el Gobierno, mientras el debate sobre la incidencia de estas leyes en la economía y en la sociedad continúa en el ámbito político y mediático.