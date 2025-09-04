Mimofest: regresa el festival dedicado al arte del mimo y teatro físico

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan invitan al público a participar del 2° Festival Nacional de Mimo y Teatro Físico. Se dictarán talleres y seminarios a cargo de referentes del arte que llegarán desde Buenos Aires (Olavarría, Merlo, Marcos Paz), CABA, San Luis y Mendoza.

En el marco del Día Nacional del Mimo, que se festeja el 8 de septiembre, se realizará este festival para promover y dar a conocer el trabajo regional. Además, para que el festejo sea completo habrá funciones de elencos de estas provincias en el Anfiteatro El Globito.

Para más información e inscripciones comunicarse al 2644598225

Cronograma de talleres y espectáculos:

Centro Cultural Estación San Martín

Domingo 7/09

13:00 a 15:00 Taller de minmo y tealtro físico, a cargo de la compañía les arbres (mendoza) valor $5.000

15:00 a 17:00 Taller de mimo y teatro físico a cargo de la Prof. Silvia Fariña (Olavarría) valor $5.000

Anfiteatro el Globito

17:00 Apertura del festival

Homenaje a Oscar Kummel

Presentación de elencos participantes

18:00 Variette de mimo a la gorra

Elencos:

Pocamosca (Mendoza)

Silvia Fariña (Olavarria)

Otto Poroto (Morón)

Lalo Chade (San Luis)

todoterreno (Mendoza)

Mimonstruos (San Juan)

Lunes 8/09

10:00 a 12:00 Taller de recursos técnicos para la ilusión del punto fijo a cargo de compañía Les Arbres (Mendoza) valor $5.000

15:00 a 17:00 Taller mimo: el cuerpo en conflicto a cargo de Ishi Martín (Merlo-Marcos Paz) valor $5.000

Anfiteatro el globito