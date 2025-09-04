Publicidad
En Capital

Mimofest: regresa el festival dedicado al arte del mimo y teatro físico

Se realizará el 7 y 8 de septiembre en el Centro Cultural Estación San Martín. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Llegarán referentes de Buenos Aires, CABA, San Luis y Mendoza. FOTO: Gentileza

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan invitan al público a participar del 2° Festival Nacional de Mimo y Teatro Físico. Se dictarán talleres y seminarios a cargo de referentes del arte que llegarán desde Buenos Aires (Olavarría, Merlo, Marcos Paz), CABA, San Luis y Mendoza.

En el marco del Día Nacional del Mimo, que se festeja el 8 de septiembre, se realizará este festival para promover y dar a conocer el trabajo regional. Además, para que el festejo sea completo habrá funciones de elencos de estas provincias en el Anfiteatro El Globito.

Para más información e inscripciones comunicarse al 2644598225

Cronograma de talleres y espectáculos:

Centro Cultural Estación San Martín

Domingo 7/09

  • 13:00 a 15:00 Taller de minmo y tealtro físico, a cargo de la compañía les arbres (mendoza) valor $5.000
  • 15:00 a 17:00 Taller de mimo y teatro físico a cargo de la Prof. Silvia Fariña (Olavarría) valor $5.000

Anfiteatro el Globito

  • 17:00 Apertura del festival
  • Homenaje a Oscar Kummel
  • Presentación de elencos participantes
  • 18:00 Variette de mimo a la gorra

Elencos:

  • Pocamosca (Mendoza)
  • Silvia Fariña (Olavarria)
  • Otto Poroto (Morón)
  • Lalo Chade (San Luis)
  • todoterreno (Mendoza)
  • Mimonstruos (San Juan)

Lunes 8/09

  • 10:00 a 12:00 Taller de recursos técnicos para la ilusión del punto fijo a cargo de compañía Les Arbres (Mendoza) valor $5.000
  • 15:00 a 17:00 Taller mimo: el cuerpo en conflicto a cargo de Ishi Martín (Merlo-Marcos Paz) valor $5.000

Anfiteatro el globito

  • 17:00 Shows y conversatorio
