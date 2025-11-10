El precio del oro alcanzó su nivel más alto en dos semanas, tras débiles datos económicos en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal el próximo mes.

El oro al contado ganó un 2,3%, a US$4.090,96 por onza, tras tocar su máximo desde el 27 de octubre más temprano en la sesión. Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraron un 2,2% a US$4.099,20.

La economía de EEUU perdió empleos

Los mercados ven ahora un 67% de posibilidades de que se produzca una baja de las tasas de interés en diciembre, y las probabilidades aumentan hasta alrededor del 80% en enero, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Esto se da a partir de datos de la semana pasada que mostraron una economía estadounidense perdiendo puestos de trabajo en octubre, con caídas en los sectores gubernamental y minorista.

Además, la confianza de los consumidores estadounidenses tocó un mínimo de casi 3 años y medio más temprano en el mes, lastrada por las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del cierre del gobierno más largo de la historia, según mostró una encuesta el viernes.

En otros metales preciosos, la plata al contado subió un 3,6%, a US$50,03 la onza, alcanzando su máximo desde el 21 de octubre; el platino ganó un 1,5%, a US$1.568,41; y el paladio sumó un 2,2%, a US$1.411,33.

Fuente: Ámbito