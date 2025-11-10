La tarde del lunes se registró una potente explosión en un vehículo en un barrio muy concurrido de Nueva Delhi, India, que provocó la muerte de al menos ocho personas y dejó diecinueve heridos, algunos en estado grave.

El incidente ocurrió alrededor de las 19 horas (hora local) cerca de la puerta número uno de la estación de metro Fuerte Rojo, un área de gran afluencia turística y densamente poblada en el casco antiguo de la ciudad.

La policía de Nueva Delhi confirmó que la detonación se originó dentro de un automóvil Hyundai i20 detenido en un semáforo. Aunque la investigación sigue en curso, la hipótesis inicial apunta a que pudo tratarse de un coche bomba estacionado. Sin embargo, el comisario Satish Golcha aclaró que “se mantienen abiertas todas las hipótesis, incluyendo la de un accidente mecánico, hasta que concluyan las pericias”.

La explosión causó daños materiales significativos: la onda expansiva rompió las ventanas de vehículos cercanos y generó un incendio que afectó al menos a seis automóviles y varios taxis rickshaw motorizados. El Departamento de Bomberos de Delhi desplegó siete camiones cisterna para controlar las llamas, labor que les llevó cerca de una hora.

Tras el hecho, las autoridades activaron la alerta máxima en Nueva Delhi y reforzaron la seguridad en puntos clave de la ciudad y del estado vecino de Uttar Pradesh. Agencias especializadas, como el Laboratorio Forense y la Agencia Nacional de Investigación (NIA), se desplazaron al lugar para recopilar pruebas y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, se pronunció para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas y a toda la nación, mostrando su solidaridad ante esta tragedia.