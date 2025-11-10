Johnny Depp aterrizó este lunes 10 de noviembre alrededor de las 17 en el Aeropuerto de Ezeiza, procedente de Los Ángeles, y fue recibido por un operativo de seguridad especial y un grupo de fanáticos que esperaban su llegada. El actor, director y músico estadounidense arribó en un vuelo privado y descenció con su look característico (sombrero y pañuelo) acompañado por su equipo y movilizado por dos camionetas, una de ellas adquirida especialmente por el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, amigo personal del artista.

Depp se mostró relajado tras más de 14 horas de vuelo y sorprendió a sus seguidores al llevar su guitarra en un estuche de cuero rojo. La visita tiene como eje la ciudad de La Plata, donde desplegará una agenda institucional y cultural que incluirá actos oficiales, actividades con el público y una gala cinematográfica especial.

Este miércoles 12, Depp será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo distinguirá como visitante ilustre en un acto protocolar. Luego, el actor recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, un ícono del patrimonio cultural platense que busca reforzar la vinculación entre la gestión municipal y referentes internacionales del arte.

La actividad central será en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde una alfombra roja recibirá al actor ante la presencia de autoridades, medios, invitados especiales y representantes de la prensa. Allí se realizará una masterclass abierta y una entrevista pública en la que participará Riccardo Scamarcio, protagonista del filme dirigido por Depp. La conducción del encuentro estará a cargo de Verónica Lozano, en un formato que combinará diálogo, análisis creativo y proyección audiovisual para acercar al público al proceso artístico detrás de la obra.

Tras la masterclass se desarrollará la función de gala exclusiva para invitados y prensa, con la proyección de Modigliani, tres días en Montparnasse, el segundo largometraje dirigido por Depp. La película revisita tres días decisivos en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en 1916 y cuenta con un elenco internacional encabezado por Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri. El filme ya fue exhibido en festivales como San Sebastián y Roma, donde obtuvo el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024.

El estreno nacional de Modigliani, tres días en Montparnasse está programado para este martes 11 de noviembre en el Cinemark Palermo, con la presencia de Depp, parte del elenco y representantes del equipo de producción de IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment. La iniciativa busca posicionar a Buenos Aires y La Plata como epicentros de la agenda cinematográfica y cultural del país.

La visita del actor retoma el vínculo con la Argentina, luego del paso que realizó en febrero, cuando se enfocó en su faceta musical y grabó una sesión en el estudio La Roca Power Studio, propiedad del marido de Verónica Lozano. Su regreso refuerza la articulación entre arte, industria y gestión cultural, y suma atractivo internacional a la escena local.