Murió Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, expresidente del Foro de Abogados

La comunidad jurídica sanjuanina atraviesa horas de profundo pesar por el fallecimiento de Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, abogado de extensa trayectoria y expresidente del Foro de Abogados de San Juan. Tenía 87 años.

Giaccaglia tuvo un rol destacado dentro de la institución que nuclea a los profesionales del Derecho en la provincia, la cual presidió durante dos gestiones consecutivas. Su primera etapa al frente del Foro se desarrolló entre 1981 y 1983, y luego continuó en el cargo desde 1983 hasta 1985, dejando una huella significativa en un período clave para la vida institucional y democrática del país.

Reconocido por su compromiso con la profesión y su vocación de servicio, Romero Giaccaglia fue una figura respetada dentro del ámbito jurídico local, donde supo ganarse el reconocimiento de colegas y generaciones de abogados que compartieron su camino profesional.

Sus restos están siendo velados en la Cochería San José, ubicada en calle Salta 424 Sur, en la Ciudad de San Juan. El último adiós se realizará este martes a las 16.30, en el Cementerio de la Capital.