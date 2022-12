En las horas previas a la llegada de la Navidad, los consumidores locales ya comenzaron con las compras de alimentos para el festejo de la Nochebuena. La Feria Municipal de Capital es uno de los lugares elegidos para la compra de grandes y variadas cantidades de alimentos. Desde este lugar informaron que este año se ha registrado un aumento récord en las ventas de carne.

En contacto con DIARIO HUARPE, Alejandro Barbano, responsable de la Feria de Capital, explicó que desde hace ya un par de semanas que vienen notando un aumento en las ventas de carne. El funcionario añadió que, en parte, estas ventas fueron potenciadas por los encuentros familiares que se organizaron para ver los partidos del Mundial de Qatar 2022.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Igualmente, añadió que los mismos comerciantes de la feria han notado que parte de estas ventas fueron para los festejos de Navidad. Es que no solo se ha vendido carne para asado, sino que se vienen comercializando colita de cuadril que se prepara rellena; peceto, para el vitel toné; matambre, para hacerlo relleno, o lengua que se prepara a la vinagreta.

Barbano aclaró que aún no tienen números definitivos con respecto al aumento de ventas en comparación con el año pasado, igualmente adelantó que los comerciantes consultados aseguraron que han vendido más que en 2021, no solo en ventas por menor, sino que también los comerciantes mayoristas han notado un incremento en la cantidad de kilos que han comercializado.

Con respecto a los precios de la carne, Barbano aseguró que hace un tiempo la carne se viene manteniendo en precios "más o menos estables" y no resulta tan caro comprar un kilo de carne si se lo compara con los precios de otros alimentos.

Para esta Navidad es posible conseguir un kilo de tapa de asado a $900, mientras que el tradicional corte sanjuanino de la punta de espalda se puede encontrar entre $1.400 y $1.600 el kilo. El kilo de chorizos cuesta $690.

Publicidad

"Con estos precios son muchos los que compran carne para asado y se evitan cocinar en la Navidad", aseguró Barbano.

Mientras se mantiene el buen nivel de ventas en las carnes, las frutas y verduras no han registrado algún incremento en la cantidad que han comercializado los puesteros. Barbano explicó que esto se debe a que la gente prefiere ir a comprar estos productos lo más frescos que se pueda y por eso esperan que las ventas aumenten entre el viernes y sábado.

Con relación a los precios de las frutas para la tradicional ensalada, Barbano reconoció que las frutas tuvieron un incremento de precios, pero igualmente se mostró confiado en que tendrán buen nivel de ventas porque son muchos los que se dan el gusto de comer este fresco postre para la Navidad.

Por estos días es posible conseguir el kilo de bananas o manzanas en unos $400, mientras que el tradicional ananá se vende a $500 el kilo. El melón se comercializa a $375 y la sandía a $135 el kilo.

Horario de atención

La Feria y Mercado de Abasto abre viernes y sábado. Barbano explicó que la actividad será normal en la feria durante los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, para quienes deseen hacer sus compras en la previa de las fiestas.

Mientras que el 26 de diciembre y 2 de enero no habrá actividad en el predio, el funcionario explicó que esto se debe a que los días 25 de diciembre y uno de enero, que son feriados nacionales, no habrá cosecha de verduras y frutas, por eso no se abrirá la feria.