Política
Orrego celebró la aprobación del RIGI para Los Azules
POR REDACCIÓN
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró este viernes la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el proyecto minero Los Azules, ubicado en Calingasta. A través de sus redes sociales, el mandatario subrayó la importancia de este instrumento para atraer capitales y potenciar el desarrollo de la provincia.
“Celebro el anuncio de aprobación del RIGI para Los Azules. Estos instrumentos dan previsibilidad y funcionan como la base para que más empresas decidan invertir, generando oportunidades de empleo directo e indirecto en el interior del país”, expresó Orrego.
El mandatario remarcó además el impacto que tendrá esta medida en el territorio sanjuanino: “El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan, donde sabemos transformar inversión en desarrollo y crecimiento real para nuestras comunidades”.
En su publicación, Orrego también recordó que la provincia se encuentra transitando una nueva etapa en materia minera. “Hace 20 meses San Juan comenzó con la segunda gran etapa de la minería: más progreso, más futuro y más esperanza para nuestra provincia”, sostuvo.
Con la aprobación del RIGI, el proyecto Los Azules, uno de los más relevantes en exploración de cobre en la provincia, avanza con un marco normativo que, según el gobernador, brindará mayor seguridad jurídica para la llegada de inversiones.
La Justicia provincial y federal recibió datos sobre un joven traficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, víctima del triple femicidio ocurrido el 20 de septiembre en Florencio Varela. Aunque no se lo considera autor directo, podría revelar información crucial sobre la banda que opera en Ciudad Evita.
Tras el asesinato de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado advirtió sobre la expansión del narcotráfico y pidió “un Estado presente e inteligente” para proteger a los jóvenes y frenar la violencia en los barrios más vulnerables.
El presidente de Estados Unidos endurece su política comercial y dispuso aranceles que impactan directamente en fármacos de marca, vehículos pesados y mobiliario. “Debemos proteger nuestro proceso de fabricación, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones”, argumentó Trump en redes sociales.
El intendente Matías Espejo encabezó la presentación de “Jáchal Conectado”, un programa que combina fibra óptica y tecnología satelital para llevar internet de alta velocidad a escuelas, espacios públicos, zonas rurales y eventos culturales, beneficiando a más de 25.000 personas en todo el departamento.
Con un emotivo acto encabezado por el intendente Carlos Munisaga, se inauguró la remodelada Plaza de los Niños en el Barrio Güemes. Hubo discursos de unidad, la colocación de una cápsula del tiempo y una fuerte apuesta por el trabajo local. La obra fue realizada con fondos municipales y mano de obra rawsina.
Este lunes 29 de septiembre, el gobierno provincial comenzará la primera etapa de entrega de netbooks a alumnos de escuelas primarias estatales de Pocito. El operativo, organizado por los ministerios de Educación y Economía, se desarrollará en el Velódromo Alejo Chancay con la participación de estudiantes, docentes y familias.