El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró este viernes la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el proyecto minero Los Azules, ubicado en Calingasta. A través de sus redes sociales, el mandatario subrayó la importancia de este instrumento para atraer capitales y potenciar el desarrollo de la provincia.

“Celebro el anuncio de aprobación del RIGI para Los Azules. Estos instrumentos dan previsibilidad y funcionan como la base para que más empresas decidan invertir, generando oportunidades de empleo directo e indirecto en el interior del país”, expresó Orrego.

El mandatario remarcó además el impacto que tendrá esta medida en el territorio sanjuanino: “El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan, donde sabemos transformar inversión en desarrollo y crecimiento real para nuestras comunidades”.

En su publicación, Orrego también recordó que la provincia se encuentra transitando una nueva etapa en materia minera. “Hace 20 meses San Juan comenzó con la segunda gran etapa de la minería: más progreso, más futuro y más esperanza para nuestra provincia”, sostuvo.

Con la aprobación del RIGI, el proyecto Los Azules, uno de los más relevantes en exploración de cobre en la provincia, avanza con un marco normativo que, según el gobernador, brindará mayor seguridad jurídica para la llegada de inversiones.