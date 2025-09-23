El gobernador Marcelo Orrego cumplió este martes con una intensa agenda en Calingasta, donde encabezó dos actividades de fuerte impacto para los vecinos: la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la localidad de Tamberías y un nuevo operativo integral San Juan Cerca, que se llevó a cabo en la Escuela Técnica General Manuel Savio.

Entre las 9 y las 15 horas, los habitantes del departamento pudieron acceder a trámites, gestiones y consultas sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico. Participaron dependencias de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; Salud; Gobierno; Producción, Trabajo e Innovación; Economía, Finanzas y Hacienda; Educación; Turismo, Cultura y Deporte; Infraestructura, Agua y Energía, además de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Seguridad y Orden Público, junto con EPRE y OSSE.

Publicidad

“Este operativo nos da la chance de estar escuchando a la gente y traer todas las reparticiones del Estado a Calingasta, para que los vecinos no tengan que ir a San Juan, sino que puedan hacer sus trámites acá mismo, en su propio departamento”, destacó el gobernador durante la jornada.

En paralelo, se dictó una capacidad en Manipulación de Alimentos, destinada a emprendedores gastronómicos y personas interesadas en iniciar negocios en el rubro, con el fin de garantizar buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria.

Publicidad

La agenda del mandatario incluyó además la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Tamberías, destinado a la atención integral de niños desde los 45 días hasta los 4 años. El objetivo es fortalecer el cuidado, la educación y la inclusión desde la primera infancia.

La obra fue financiada por la Provincia y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en articulación con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Si bien el diseño de los CDI fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el actual contexto de restricciones presupuestarias obligó a sostener estos proyectos exclusivamente con fondos provinciales.

Publicidad

Con estas iniciativas, el Ejecutivo provincial busca acercar servicios, garantizar derechos y promover la igualdad de oportunidades en todos los departamentos. “Estamos consolidando la presencia del Estado en el territorio y fortaleciendo la calidad de vida de las familias calingastinas”, remarcaron desde el Gobierno.

Del acto participaron los ministros de Gobierno, Laura Palma; de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, junto a funcionarios provinciales y autoridades locales.