En el Feng Shui, el arroz blanco representa abundancia, sustento y estabilidad económica, simbolizando la provisión constante y el crecimiento material. Por ello, ubicarlo estratégicamente en el hogar puede activar la energía que atrae oportunidades financieras y prosperidad para el año 2026.

Aunque comúnmente se relaciona con la cocina, energéticamente el arroz actúa como un imán simbólico de riqueza y continuidad, favoreciendo la seguridad y la fluidez económica. Para potenciar estos efectos, se aconseja colocar un vaso de vidrio transparente con arroz blanco, ya que el vidrio simboliza claridad, orden y pureza, facilitando el flujo de la energía del dinero sin obstáculos.

Muchas personas complementan esta práctica agregando tres monedas chinas dentro del vaso o situándolo sobre una base de color rojo o dorado. Estos colores están vinculados a la prosperidad, la suerte y la activación del Chi del dinero, intensificando así la energía positiva en el espacio.

Es fundamental renovar el arroz periódicamente, especialmente si se humedece, se rompe o cambia su color. Mantenerlo limpio y seco es esencial, ya que esto simboliza una abundancia activa y un flujo económico constante, condiciones ideales para atraer la prosperidad durante 2026.