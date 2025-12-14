José Antonio Kast se consagró como el nuevo presidente electo de Chile tras imponerse con cerca del 60% de los votos en el balotaje frente a Jeannette Jara, candidata oficialista, quien obtuvo un 40%. El resultado, anunciado poco antes de las 20:00 hora local con más del 57% de las mesas escrutadas, confirmó las proyecciones que anticipaban una victoria amplia para el líder del Partido Republicano.

Más de 15,7 millones de ciudadanos acudieron a votar en un proceso obligatorio que transcurrió con normalidad, salvo algunas filas y reclamos puntuales en ciertos centros de votación de Santiago. Un vocal de mesa comentó que “elegir entre solo dos opciones hizo que el proceso eleccionario fuera mucho más expedito”.

Publicidad

Kast celebró la victoria en la sede de su partido en Las Condes, acompañado por representantes de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, socialcristianos y libertarios, quienes respaldaron su candidatura en esta segunda vuelta. Recibió felicitaciones de Jeannette Jara y un saludo protocolar del presidente Gabriel Boric, transmitido por televisión abierta. Se esperaba que pronunciara un discurso en la noche desde un escenario especialmente montado.

Por su parte, Jeannette Jara votó temprano en Conchalí junto a su familia y luego se dirigió a su centro de operaciones en el Hotel Fundador, en el barrio París-Londres de Santiago. En declaraciones posteriores, evitó comentar sobre la gestión del actual gobierno y afirmó que “el Gobierno debe hablar de su legado”. Además, destacó que tanto ella como Kast deben “respetar los resultados debidamente y como corresponde”.

Publicidad

El programa de Kast estuvo centrado en abordar la crisis de seguridad que afecta a Chile, con propuestas que incluyen la expulsión de más de 300 mil inmigrantes ilegales y el cierre de la frontera norte. Sin embargo, durante el último debate prometió no modificar la Ley de 40 horas ni tocar beneficios sociales como el aumento del sueldo mínimo, indemnizaciones laborales y pensiones de jubilados, a pesar de que su partido había señalado la posibilidad de suspender dicha ley.

Según una encuesta Ipsos de octubre, el 63% de los chilenos considera que el crimen y la violencia son sus principales preocupaciones, seguidas por el bajo crecimiento económico y la crisis migratoria. En la última década, los homicidios se duplicaron y otros delitos violentos como el secuestro y la extorsión han aumentado, vinculados a bandas criminales extranjeras.

Publicidad

En cuanto a las relaciones internacionales, Kast afirmó tras votar que espera mantener “la mejor relación con todos nuestros vecinos”, mencionando los cambios políticos en Bolivia y Perú, y resaltando la buena sintonía con el presidente argentino Javier Milei, con quien dijo tener “grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien”. Kast destacó la complementariedad económica entre ambos países, con Chile como puerta hacia Asia Pacífico.

El nuevo mandatario asumirá oficialmente el 11 de marzo de 2026, en un momento clave para el país, con desafíos importantes en materia de seguridad, economía y política regional.