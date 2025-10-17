Florencia de la V podría despedirse de Los Profesionales de Siempre, el ciclo que conduce en la pantalla de El Nueve. En las últimas horas, trascendió que su continuidad al frente del programa estaría en duda en medio de un panorama de reestructuración general del canal.

La crisis se desata a raíz de cambios internos en la estructura del canal y en la productora encargada de su emisión. Según se informó en Entrometidos en la tarde de Net TV, a partir de noviembre la productora Jotax dejaría de producir el ciclo. La producción pasaría a estar a cargo directamente de El Nueve. Este cambio habría abierto una etapa de renegociaciones y de posibles modificaciones en el equipo de panelistas, varios de los cuales también finalizan contrato este año.

Publicidad

En ese marco, distintas versiones apuntan a que uno de los motivos que impulsaron la revisión del formato y del plantel fue el bajo rendimiento en materia de rating del programa.

En caso de que se concrete el reemplazo de Flor de la V, el principal candidato para ocupar su lugar es Marcelo Polino. El periodista y conductor ya había trabajado con El Nueve en otras oportunidades y su nombre surgió como una opción fuerte dentro de la grilla 2026.