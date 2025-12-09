Un intenso operativo policial en Capital se dio después de que un ladrón ingresó al consorcio “La Sabal”, sobre la Ignacio de la Roza Oeste, y escapó cargado con varios bolsos repletos de objetos sustraídos de un departamento. La huida incluyó una persecución a pie por plaza España y terminó dentro de una vivienda particular, donde el sujeto fue finalmente reducido por personal de la Policía de San Juan.

El momento en que el ladrón llegó al consorcio y empezó a planificar el robo.

Todo comenzó cuando un vecino del complejo habitacional, observó movimientos sospechosos en el Departamento N° 5 y de inmediato llamó al 911. Minutos después alertó nuevamente que el intruso había salido del edificio cargando varios bolsos, por lo que se presumía que el robo ya había sido consumado.

Publicidad

El delincuente salía del consorcio tras haber ingresado al departamento N°5.

Con esa información en frecuencia, efectivos de Raptor 25 y Raptor 12, a cargo del cabo Hoel Quiroga y la agente María Morales iniciaron un patrullaje por la zona. Fue en España y Libertador donde detectaron a un hombre que coincidía de forma exacta con la descripción aportada por los testigos. El sospechoso, identificado luego como Kevin Carlos Escobar, domiciliado en Chimbas, de 37 años, aseguró que “iba a trabajar”, que vivía “a la vuelta” y que los bolsos eran suyos. Sin embargo, se negó a mostrar su contenido.

En ese instante, al notar que sería revisado, Escobar salió corriendo. Cruzó Plaza España de sur a norte y siguió por calle San Luis hasta ingresar a una vivienda entre España y Salta. Los uniformados solicitaron apoyo y establecieron un perímetro para evitar que el hombre escapara hacia los techos. Con la llegada de un móvil de División Urbana y la autorización del dueño de la casa, los policías ingresaron y lo encontraron arriba del techo, donde fue reducido y esposado.

Publicidad

Los elementos que la Policía recuperó tras la persecución del ladrón.

Desde Sala de Monitoreo del Cisem 911, la cabo primero Emilce Vera confirmó que todo había quedado grabado: a las 8:30 las cámaras captaron la entrevista policial y a las 8:31 registraron la carrera del ladrón, datos que fueron verificados por los efectivos.

Tras la aprehensión, se constató que Escobar llevaba varios bolsos con artículos electrónicos, electrodomésticos, prendas de vestir y elementos personales, que pertenecían al propietario del departamento violentado. Entre lo recuperado había notebooks Samsung y Victus, joysticks, un shooter, una pava eléctrica, una tetera, un set de vajilla, una minipimer con accesorios, ropa, perfumes, herramientas y distintos bolsos de marca.

Publicidad

Al lugar llegó el ayudante Fiscal Agustín Caballero, quien verificó el estado del detenido, del damnificado y de todos los elementos recuperados. Con la información reunida, ordenó la confección del acta contravencional y de hallazgo, y dispuso que todo el procedimiento fuera remitido a Comisaría 4°, donde continuará la causa bajo la órbita de la UFI de turno, encabezada por el fiscal Oscar Oropel.

El ladrón quedó aprehendido y a disposición de la Justicia. La rápida alerta del vecino y la coordinación entre móviles policiales y el Cisem fueron claves para concretar la detención y recuperar la totalidad de los objetos robados.