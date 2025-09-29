Personal de la Subcomisaría Médano de Oro intervino en un emotivo y poco común episodio en el Médano de Oro, en Rawson. Tres agentes ciclistas, Maximiliano González, María Carrizo y Eric Castro, asistieron a una joven madre de 28 años que se encontraba en pleno trabajo de parto dentro de su vivienda.

Según el parte policial, los efectivos fueron alertados por vecinos y, al llegar al domicilio, se entrevistaron con la señora María Rosa Barrionuevo, madre de Andrea Rosa Ahumada, quien estaba a punto de dar a luz. De inmediato, los agentes brindaron primeros auxilios y ayudaron en el nacimiento de la beba, una niña que llegó al mundo en buen estado de salud.

Minutos después, arribó una ambulancia del servicio de emergencias, a cargo de la médica Luciana Mora, quien trasladó tanto a la madre como a la recién nacida al Hospital Guillermo Rawson para su atención médica.