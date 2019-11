Prevén un nuevo aumento de combustible que rondaría el 6%

El próximo domingo se volverían a actualizar los precios de los combustibles, con un aumento que podría rondar entre el 5 y el 6 por ciento, según fuentes del sector. El 1° de diciembre se debe realizar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que había sido postergada durante los meses anteriores. Esta suba impactará poco más del 2% sobre los precios finales de las naftas y el gasoil en los surtidores de las estaciones de servicio, pero las empresas petroleras podrían sumarte algún porcentaje extra.

“Se debería actualizar el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a partir del 1° de diciembre. Es un 12,56% del total de impuestos, pero quedaría aproximadamente en un 2,4% para la nafta súper; un 2,1% para la nafta premium; un 1,7% para el diésel; y un 1,5% para el diesel premium”, detalló Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), que agrupa a los dueños de las estaciones de servicio.

MIRÁ TAMBIÉN Desde este martes, una transitada calle cambia de sentido

Desde la Secretaría de Energía señalaron que por ahora no está previsto posponer el aumento. Pero Bornoroni no descartó, teniendo en cuenta que este lunes hubo una postergación de los aumentos en las tarifas del gas. “Actualizar la carga impositiva es una potestad del Gobierno. Si el Gobierno, a través de la AFIP, no actualiza la carga impositiva, es más difícil que las petroleras actualicen el precio final de los combustibles”, explicó el directivo de Cecha.

Desde las empresas del sector, no anticiparon aún el porcentaje de incremento que podrían aplicar a partir del primer fin de semana de diciembre. Pero estimaron que al trasladar el impuesto a los precios no les quedará demasiado espacio. “El aumento de impuestos nos fija un piso alto”, indicaron.

MIRÁ TAMBIÉN Una sanjuanina ganó más de $100.000 en una máquina del Casino

El impuesto a los combustibles se actualiza por trimestre sobre la base de las variaciones de la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec. Sin embargo, el Gobierno desde mayo de este año lo postergó en varias oportunidades. El próximo aumento previsto se aplicará el próximo domingo 1° de diciembre.

De acuerdo con el balance de gestión que realizó la Secretaría de Energía, que encabeza Gustavo Lopetegui, desde marzo de 2018 los impuestos a los combustibles sirvieron como “amortiguador” de las variaciones del tipo de cambio. Por esta política, en estos dos años el Estado Nacional habrá dejado de recaudar más de $100.000 millones. La brecha en el último trimestre de 2019 significó casi $7.000 millones por mes menos de ingresos.

MIRÁ TAMBIÉN Tiene fecha la final de la Copa Argentina entre River y Central Córdoba

El aumento más reciente en los combustibles se dio hace dos semanas, como consecuencia del “descongelamiento” de los precios, que había sido establecido por el Gobierno a mediados de agosto y por 90 días como una de las medidas de alivio económico que fueron aplicadas después de las PASO.