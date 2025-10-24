En la apertura del premarket de Wall Street, los ADRs argentinos reflejan una jornada mixta: Edenor lidera las subas con un 4,15%, seguida de Telecom Argentina (+3,27%) y YPF (+2,84%). Entre las empresas con caídas se destacan Irsa (-1,91%) y Grupo Supervielle (-1,89%).

Entre las compañías que cotizan directamente en Wall Street, Mercado Libre avanza 0,72%, mientras Bioceres registra un fuerte desplome de 5,2%.

En la plaza local, el S&P Merval muestra un incremento de 1,6% en pesos, alcanzando los 2.087.725,18 puntos, y de 2,2% en su versión en dólares, hasta 1.353,78 puntos, reflejando optimismo parcial previo a la elección.

Respecto a los bonos en dólares, el comportamiento es dispar: los tramos más cortos, como los Globales 2029 y 2030, retroceden 0,07%, mientras que los tramos más largos presentan subas de hasta 0,79%, como el Global 35.

El riesgo país elaborado por J.P. Morgan descendió de 1.123 puntos en la rueda previa a 1.082, según la actualización publicada esta jornada, marcando una ligera mejora en la percepción de riesgo de los inversores internacionales respecto a Argentina.