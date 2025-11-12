El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, emitió una alerta fitosanitaria dirigida a todos los productores vitícolas de la provincia. El aviso advierte sobre un riesgo elevado de aparición y desarrollo de Peronospora o Mildiu de la vid (Plasmopara vitícola), motivado por las recientes condiciones ambientales caracterizadas por alta humedad relativa, lluvias, rocío y temperaturas moderadas.

Se trata de una enfermedad destructiva que afecta hojas, brotes y racimos, poniendo en riesgo la producción actual y futura. El Ministerio anuncia una línea de crédito especial para financiar la compra de insumos para el control.

Causada por un organismo similar a un hongo, es altamente destructiva y puede causar daños severos en todas las partes verdes de la planta. Los síntomas incluyen manchas aceitosas en hojas que se vuelven pardas, y una característica eflorescencia blanquecina en el envés. En los racimos, provoca el aborto de flores y el deformamiento del raquis.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan a los productores:

Realizar aplicaciones preventivas o curativas con fungicidas autorizados.

Mantener una buena aireación de la planta mediante poda en verde.

Evitar excesos de riego y monitorear los viñedos frecuentemente.

Para facilitar el acceso a los recursos necesarios, el Ministerio, a través de Fiduciaria San Juan, pone a disposición una línea de crédito específica para que los productores agrícolas adquieran productos fitosanitarios, fertilizantes y agroquímicos.