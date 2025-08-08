La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan mantuvo una reunión con representantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para coordinar acciones conjuntas que fortalezcan la investigación científica en el ámbito universitario. El encuentro se desarrolló en un marco de colaboración institucional y tuvo como eje la elaboración de estrategias orientadas a impulsar la investigación fundamental en las distintas facultades.

Durante la jornada, los funcionarios provinciales y las autoridades universitarias intercambiaron diagnósticos, experiencias y propuestas con el objetivo de fortalecer el vínculo entre las políticas públicas y las dinámicas de investigación que se desarrollan en cada unidad académica. Además, se analizaron las necesidades particulares de cada facultad con el compromiso de incorporar esas demandas en futuras iniciativas de promoción científica.

Participaron del encuentro el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw; y el director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos. Por parte de la UNSJ, estuvieron presentes los secretarios de Investigación de todas las facultades: Arquitectura, Filosofía, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, Ciencias de la Salud e Ingeniería. También asistieron Flavio Roberti del Instituto de Automática (Inaut) y el secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ, Pablo Diez.

Este tipo de reuniones consolida la articulación entre el Gobierno de San Juan y la universidad pública, y refuerza una visión compartida que busca posicionar al sistema científico-tecnológico local como motor del desarrollo. Con estas acciones, la provincia apunta a potenciar el rol de la investigación universitaria como generadora de conocimiento aplicado e innovación, en línea con los desafíos productivos, sociales y tecnológicos actuales.