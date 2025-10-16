Maxi López tuvo que viajar de apuros a Suiza debido a un accidente doméstico que preocupó a su pareja, Daniela Christiansson, quien se encontraba sola con su hija Elle. Ante la emergencia, López tomó un vuelo urgente desde Buenos Aires para reunirse con ellas. Christiansson mostró el reencuentro de López con su hija y aclaró que el ex futbolista se quedaría una semana para luego regresar a la Argentina y reincorporarse al reality culinario MasterChef Celebrity.

Debido a esta ausencia temporaria, Telefe tuvo que buscar rápidamente un reemplazante.

El lugar de sustituto fue ocupado por Marley. La decisión se tomó entre él y Zaira Nara, pero fue el conductor quien confirmó que ya comenzó las grabaciones.

“Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también”, contó Marley. Posteriormente, en diálogo con PrimiciasYa, brindó detalles sobre el tiempo que estará al frente del reality: “Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana”, afirmó.

Esta participación de Marley marcará un reencuentro con Wanda Nara, quien es la conductora del programa, luego de la entrevista que Marley le realizó a Mauro Icardi en Turquía.

Aunque Marley aseguró que su reemplazo será solo por una semana, existe otra versión sobre el tiempo que Maxi López podría estar fuera del programa.

Yanina Latorre contó que Maxi López habría firmado contrato por un mes. Esto se debe a que su pareja, Daniela Christiansson, está atravesando su séptimo mes de gestación y López querría estar presente cuando nazca su hijo.

Si López se ausenta por el mes completo, se barajan dos posibilidades: que el ex futbolista quede eliminado del certamen, o bien que entre nuevamente un reemplazo. En este último caso, se especula que Zaira Nara podría ser la elegida para ocupar el lugar.