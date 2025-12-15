La FIFA anunció oficialmente que la gala de los premios The Best se celebrará el próximo 16 de diciembre en Doha, Qatar, y contará nuevamente con fuerte presencia argentina. Entre los destacados se encuentran Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, ambos nominados en sus respectivas categorías.

El arquero Emiliano Dibu Martínez vuelve a competir por el galardón al Mejor Arquero, premio que ya obtuvo en 2022 y 2024, con la ilusión de quedarse con su tercera distinción. Por su parte, Lionel Messi figura entre los candidatos al Once Ideal en la categoría de delanteros, donde se enfrentarán a otros campeones del mundo con la Selección argentina como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

La gala, que se transmitirá en vivo a través del sitio web oficial de la FIFA, dará a conocer a los ganadores de todas las categorías en un evento internacional de gran relevancia.

La presencia argentina se extiende más allá del campo de juego. Alejo Ciganotto, hincha de Racing, fue nominado al premio The Best a la Afición por su emotivo gesto de recorrer a pie desde Argentina hasta Río de Janeiro para alentar a su equipo en la semifinal de la Copa Libertadores, demostrando que la pasión por el fútbol trasciende fronteras.

Con Messi y Dibu Martínez como principales referentes y otros argentinos entre los nominados, la Selección argentina vuelve a destacarse en el escenario internacional, consolidando su protagonismo tanto dentro como fuera de las canchas.