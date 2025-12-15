Araceli González ha regresado a la vida mediática con fuerza, siendo protagonista de la actualidad y generando controversia. Actualmente, está trabajando en El Trece, el mismo canal donde su expareja, Adrián Suar, se desempeña como gerente de programación. Previamente, sus confesiones a Mario Pergolini en Otro día perdido le valieron severas críticas, especialmente de parte de mujeres, lo que la obligó a salir a brindar aclaraciones.

Ahora, la actriz fue invitada a La noche de Mirtha, donde Mirtha Legrand la abordó directamente al inicio de la cena. La Chiqui se dirigió a los invitados, pero lanzó una indirecta mirando a González: “Qué mesaza, chicos. Qué lindo que hayan venido…algunas hace mucho que no venían, ¿no?”.

Publicidad

Mientras las risas se escuchaban en el estudio, Araceli se defendió de inmediato, justificando la distancia: “Vivo lejos. Vivo en Pilar, vengo poco”. En ese momento intervino Darío Barassi para sumarse al reclamo de Legrand y presionarla: “Tampoco es tan lejos”. Mirtha, con humor, bromeó sobre la respuesta de la actriz: “No, yo pensé que me iba a decir la Patagonia”.

A continuación, Ara explicó que los últimos años han sido complicados, desde la pandemia hasta la fecha. La actriz detalló que un año antes de la crisis sanitaria había fallecido su madre, Rosa Monteferrario, un evento que, junto con otros sucesos, provocó una transformación en su vida y la impulsó a alejarse de la exposición pública.