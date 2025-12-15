Receta fácil y económica de arrollado de pollo para navidad

En las celebraciones navideñas y de fin de año, siempre hay un plato que, silenciosamente, se convierte en el protagonista de la mesa. En Argentina, ese honor recae frecuentemente en el arrollado de pollo, una preparación versátil, económica y tan deliciosa que "es uno de los que se terminan primero".

Esta receta, perfecta para quienes buscan una opción festiva pero práctica, promete ser la aliada perfecta para triunfar en las cenas de Navidad o Año Nuevo, sin caer en lo convencional del vitel toné.

El arrollado de pollo resuelve varios dilemas festivos a la vez. Es un plato principal que puede prepararse con antelación, sirviéndose frío con ensaladas o caliente con salsas, adaptándose a cualquier menú y clima. Su relleno colorido y sabroso, que puede incluir desde jamón y huevo hasta vegetales como acelga o espinaca para un toque extra, lo hace visualmente atractivo y lleno de sabor. Además, es una preparación económica que no sacrifica la elegancia ni el gusto.

La técnica clave: cómo deshuesar un pollo

Si decidís preparar el arrollado con un pollo entero (aunque la receta también funciona con pechugas), el deshuesado es el paso más importante. El objetivo es obtener una pieza de carne uniforme, manteniendo la piel intacta para un resultado jugoso. Aquí un resumen del método en 5 pasos:

Retirar las alas y el esternón (la "ternilla" de la parte inferior). Colocar el pollo con la parte trasera hacia arriba y, con un cuchillo afilado y los dedos, separar cuidadosamente la carne y la piel del esqueleto, comenzando por las costillas. Perfilar y retirar la carcasa completa, raspando la carne de los huesos. Presionar los huesos del muslo hacia dentro para exponer las articulaciones, cortarlas y extraer los fémures. Extender la pieza sobre la mesa, dándole forma de rectángulo para un relleno y enrollado parejo.

La magia del relleno y la cocción: 8 pasos infalibles

Ingredientes principales:

1 pechuga de pollo deshuesada (o el pollo entero deshuesado).

Relleno: zanahoria rallada, pimiento asado y pelado, jamón cocido, arvejas, huevos duros y queso rallado.

Condimentos: sal, pimienta negra, ají molido y pimentón.

Procedimiento:

Preparar la base: Extender la pechuga deshuesada sobre papel aluminio o film. Condimentar generosamente. Armar capas: Colocar primero las fetas de jamón. Distribuir uniformemente la zanahoria, el pimiento en tiras, las arvejas y el queso rallado. Finalmente, ubicar los huevos duros en un extremo, a lo largo. Enrollar: Usando el papel como guía, enrollar con firmeza y paciencia, presionando ligeramente para que quede compacto. Amarre: Atar con hilo de cocina para mantener la forma durante la cocción. Cocinar: Llevar a un horno precalentado (fuerte, alrededor de 200°C) por aproximadamente una hora, en una fuente con un poco de aceite, girándolo para que se dore por todos lados. Reposar: Es crucial dejar que se enfríe completamente antes de cortarlo. Esto permite que los jugos se redistribuyan y el arrollado mantenga su forma al ser rebanado. Cortar: Retirar el hilo y cortar en rodajas generosas. Servir: Acompañar con papas al horno, una ensalada fresca o la salsa de tu preferencia.

Versatilidad en la cocción: métodos para todos los gustos

El arrollado admite múltiples formas de cocción, cada una con un resultado distintivo:

