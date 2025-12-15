Llanto, dolor y mentiras: la dura confesión de Laurita Fernández

Laurita Fernández decidió revelar aspectos íntimos y poco conocidos de su carrera, abordando los rumores que se instalan y que, a pesar de su experiencia, aún la afectan. Actualmente consolidada como conductora en El Nueve, y con Telefe mostrando interés en sumarla a sus filas, Fernández rememoró la dureza de sus comienzos, cuando sentía que las oportunidades se le escapaban.

La bailarina se sinceró sobre los duros momentos de frustración, confesando que: “He llorado mucho porque sentía que no me daban ese lugar, porque ponían en el otro el valor y en mí no”.

A lo largo de su trayectoria, Fernández explicó que optó por una estrategia de silencio ante las difamaciones para proteger su bienestar. Aunque reconoce entender "las reglas de juego", su prioridad siempre fue la tranquilidad personal. Sobre su decisión de no responder a las polémicas, señaló: “Nunca tuve ganas ni herramientas para contestar, porque sabía que implicaba que la bola siguiera y no se terminara más". Su meta era priorizar su estado mental y energético: "Llegar a casa y poder estar tranquila de la cabeza, a cuidar la energía”.

Al abordar los trascendidos, la conductora diferenció las situaciones en las que cometió errores de aquellas en las que fue víctima de invenciones. Fernández admitió: “A veces me equivoqué y me tuve que bancar que hablen”. No obstante, también tuvo que lidiar con historias completamente falsas: “Muchas veces me adjudicaron cosas que nada que ver, y eran mentiras, y también lo tuve que bancar”.

Entre esos rumores se destacó uno que la ligaba sentimentalmente a Nico Occhiato y que la llevó a tener que hablar directamente con la actual pareja de él, Flor Jazmín Peña.