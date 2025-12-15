El fútbol sanjuanino sigue con representación en el Torneo Regional Federal Amateur, donde Unión y Peñaflor se mantienen como los únicos equipos de la provincia que avanzaron a la tercera fase. Ambos clubes deberán enfrentarse entre sí para determinar quién seguirá en la pelea por un lugar en la semifinal de la Región Cuyo y, eventualmente, por el ascenso al Torneo Federal A.

Unión llega a esta instancia tras eliminar a General Belgrano de Sarmiento, mientras que Peñaflor dejó en el camino a Árbol Verde. La llave entre sanjuaninos se jugará con los partidos de ida el fin de semana del 4 de enero de 2026 y los encuentros de vuelta el 11 de enero.

El cuadro de la Región Cuyo. Infografía: De Local.

El ganador de este cruce tendrá como próximo rival al vencedor de la serie entre Atlético Argentino, que eliminó a Alianza, y FADEP de Mendoza. Por la otra llave se encuentran equipos como Huracán de San Rafael, Pacífico de Alvear, Estudiantes de San Luis y Jorge Newbery de Villa Mercedes, completando un cuadro muy competitivo y de alto nivel.

Con Unión y Peñaflor como los representantes sanjuaninos, la provincia mantiene viva la ilusión de un nuevo ascenso al Torneo Federal A, mientras los equipos se preparan para definir, en enero, quién seguirá con vida en el certamen y continuará la lucha por la gloria regional.