Asesinaron al actor Rob Reiner y a su esposa: su hijo el principal sospechoso

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha iniciado una investigación por aparente homicidio tras el hallazgo de los cuerpos sin vida del reconocido actor y cineasta Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer Reiner, de 68. La pareja fue encontrada en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, con aparentes heridas de arma blanca.

El suceso se registró el domingo, luego de que los servicios de emergencia acudieran al domicilio en respuesta a una llamada por emergencia médica recibida a las 15:30 hora local (23:30 GMT). Tras la alerta, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó el fallecimiento de ambos a la cadena NBC.

Aunque la policía aún no ha confirmado oficialmente la identidad de las víctimas, el subjefe del LAPD, Alan Hamilton, informó a la prensa que detectives de homicidios están a cargo del caso. Hamilton aclaró que, hasta el momento, “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”. Sin embargo, el LAPD buscará dialogar con todos los miembros de la familia que sean posibles para avanzar en las pesquisas.

Mientras la investigación avanza, los medios han reportado información clave: Los Angeles Times indicó que la policía está interrogando a un familiar cercano en relación con el caso, y que la propiedad no mostraba señales de entrada forzada. La revista People fue más específica, citando fuentes familiares que apuntan al hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, como el presunto responsable del homicidio. Nick, quien se casó con Michele en 1989 y tuvo tres hijos, es conocido por haber participado como guionista en la película Being Charlie (2015), inspirada en sus experiencias personales con adicciones.

El asesinato de Reiner y su esposa generó conmoción en esferas políticas y culturales. El cineasta, célebre por dirigir películas como Cuando Harry conoció a Sally (1989) y Cuestión de honor, y por su actuación como Michael “Meathead” Stivic en All in the Family, fue recordado por diversas personalidades.

El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó en la red social X que tenía “el corazón roto por la trágica pérdida” y destacó la “notable filmografía” y “extraordinaria contribución” de Reiner. Por su parte, el ex presidente estadounidense Barack Obama subrayó la creencia de Reiner en “la bondad de las personas y un compromiso de por vida con llevar esa creencia a la acción”. La exvicepresidenta Kamala Harris aseguró que el trabajo del cineasta “impactó en generaciones de estadounidenses” y que amaba profundamente a su país y la democracia.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también lamentó la muerte y recordó a Reiner como “actor, director, productor, escritor y activista político” que “siempre usó sus dones en el servicio a los demás”. Las fuerzas del orden han informado que próximamente habrá nuevas comparecencias oficiales sobre el caso.