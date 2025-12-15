Gimena Accardi fue vista a los besos con un rapero y contó su verdad

Luego de que la actriz Gime Accardi subiera imágenes acarameladas con el joven trapero Seven Kayne, estallaron los rumores de un posible romance que seguiría a su separación de Nico Vázquez. No obstante, la verdad revelada recientemente por ambos protagonistas confirmó que el misterio se trataba de un proyecto de actuación.

La actriz y el trapero asistieron a la alfombra roja de los Martín Fierro de Streaming, donde finalmente la verdad fue revelada, ya que Accardi es panelista de Olga, canal que transmite la gala. La propia Gimena Accardi detalló que "Es una serie vertical de drama erótico que van a poder ver por Olga, a partir de enero".

Este proyecto de ficción incorpora a Gime Accardi y Seven Kayne al reciente furor de las series verticales en Argentina. El nuevo formato llegó al país y ya se volvió viral con la serie protagonizada por ex Gran Hermano, El Hotel de los Secretos, e incluso Wanda Nara y Maxi López realizarán un proyecto similar para Telefe.

Accardi explicó que esta serie, que busca mostrar algo cinematográfico adaptado a las formas actuales de consumo en redes sociales, tendrá 50 capítulos y todos duran entre uno y tres minutos. Esta característica de la ficción vertical se adapta a la explosión de plataformas como TikTok y los formatos shorts de Youtube, donde podrá verse el proyecto.

Por su parte, Seven Kayne, quien debuta en la actuación con este proyecto, dio detalles sobre la intensidad de su trabajo, contando que "Está jugado, yo es la primera vez que actúo". El cantante y actor también reveló que la experiencia fue desafiante y estimulante, declarando: "Para mí, fue re picante. Me encantó hacer esto y no algo básico, fue divertido". Kayne también remarcó que el equipo buscó un tratamiento visual avanzado, afirmando: "Este formato invitó a que sea una búsqueda compleja. Lo que a mí me gusta mucho de este proyecto es que está llevado al lado cinematográfico".