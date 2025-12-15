La torta de cumpleaños de Wanda Nara con una indirecta a la China Suárez

Wanda Nara festejó su cumpleaños y, como es habitual en la empresaria, un simple detalle—una torta—se convirtió en un fenómeno de conversación, algo que ya es casi su marca registrada. La celebración contó con una torta llamativa y fiel a su estilo: gigante y rosa, dedicada a Hello Kitty, su personaje favorito de hace años.

Este pastel de varios pisos combinó tonos pasteles, brillos, figuras en 3D y el icónico moño de la gatita más famosa del mundo. El diseño representaba un verdadero despliegue aesthetic que encaja con la personalidad mediática, divertida y maximalista de Wanda, y que mezcla pastelería de lujo con la estética kawaii. La empresaria compartió el diseño completo en sus redes, lo que provocó que sus seguidores enloquecieran con cada detalle.

Publicidad

Aunque la torta celebraba únicamente su cumpleaños, la exhibición visual reactivó inmediatamente el radar del público y las redes sociales. Esto se debe a que China Suárez, la otra protagonista de la farándula argentina, también comenzó últimamente a compartir su fanatismo por Hello Kitty, utilizando prendas y accesorios inspirados en el personaje. La coincidencia bastó para que el público empezara con comentarios irónicos y comparaciones juguetonas, aunque nadie habló de "competencia" ni "palitos".

La euforia mediática se manifestó en opiniones firmes sobre quién ostenta el título de mayor fan, manejando los seguidores argentinos un tono travieso. Algunos usuarios rápidamente opinaron que: “La reina Kitty es Wanda, siempre”. Otros señalaron la novedad del entusiasmo de la actriz: “La China se sumó al club después”. La expectativa por el próximo movimiento de la rivalidad estética también se hizo presente, con comentarios como: “Ahora quiero ver qué torta pide la China para su cumple”.