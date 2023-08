Las altas temperaturas azotan a gran parte del mundo. Ciudades de Europa, América del Norte y Asia, han registrado temperaturas superiores a los 47 °C. A raíz de esto, la ONU instaló un nuevo término denominado “ebullición global”. DIARIO HUARPE habló con el climatólogo Germán Poblete, quien explicó el fenómeno y cómo podría transitar San Juan el verano de 2024.

La nueva era de la ebullición global, se debe al aumento de la temperatura registrado en las primeras semanas de julio. El día 6 fue el más caluroso jamás registrado, con 17,08 °C en promedio a nivel mundial. En paralelo, Argentina, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tuvo la mayor temperatura invernal de su historia.

Sin embargo, San Juan posee una ventaja en cuanto a este fenómeno. Su ubicación en el globo es privilegiada debido a que se encuentra dentro de lo que se denomina como hemisferio oceánico.

En verde se encuentra el hemisferio continental y en azul el oceánico.

La Tierra, o globo terráqueo, tiene dos hemisferios: norte y sur. Al hemisferio norte, donde se ubican países como Italia, España, Estados Unidos, entre otros, se lo denomina continental debido a que contiene el mayor porcentaje de superficie terrestre. En el hemisferio sur, dónde se encuentran Sudamérica y Oceanía, la proporción de agua es mayor y por eso se lo conoce como hemisferio oceánico o marítimo.

¿Por qué la ebullición global no afectaría directamente a San Juan? Poblete, especialista en climas, explicó que, al estar ubicados en un hemisferio oceánico, la región no es tan receptiva al calor, como pasa en los hemisferios continentales, dónde las grandes masas territoriales acaparan mucho más las altas temperaturas por cuestiones propias de densidad.

Pero esto no quiere decir que no llegará el calor. Es que el verano en San Juan es muy caluroso y a esto se le suma obviamente la temperatura máxima global que alcanzó la Tierra en la primera semana de julio. Esto quiere decir que la temperatura superará récords del verano pasado, lo único que se diferencia es que dentro de la “ebullición global”, los calores en San Juan no permanecerán por mucho tiempo.

Sin embargo, es posible que la temporada estival se adelante en el tiempo, ya que antes en San Juan nos acostumbrábamos a tres meses de verano y en los últimos años se han registrado temperaturas altas desde noviembre hasta marzo del año calendario.

Olas de calor consecutivas en el resto del mundo

Lo que sucedió durante los meses de junio y julio en el hemisferio norte encendió todas las alarmas. No solo se dieron picos máximos, sino que durante días la temperatura no bajó.

Beijing tuvo 27 días consecutivos con temperaturas superiores a 35 °C.

Phoenix, capital de Arizona, tuvo 19 días consecutivos con temperaturas de 43,3 °C o superiores.

Alpes franceses, se batieron récords con temperaturas de 11,9 °C.

Italia registró 20 ciudades en alerta roja, principalmente Roma con 40 °C, Sicilia con 48,8 °C, y Ragusa con 44 °C.

Japón emitió una alerta roja en 32 de sus 47 ciudades por temperaturas récords de 42 °C.

Según el medio internacional La Voz de América, las salas de emergencia de los hospitales en Estados Unidos no se veían tan colapsadas desde la pandemia. Las olas de calor han dejado 13 muertos en Texas. Por otro lado, en Italia las temperaturas han llegado al récord de 48,8 °C, lo que provocó que 16 ciudades emitieran una alerta roja.

De todas maneras, desde la ONU instaron a los políticos a actuar con rapidez adoptando medidas para bajar las emisiones contaminantes para limitar el aumento de la temperatura global y evitar lo peor del cambio climático.