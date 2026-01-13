Qué pasará con Franco Mastantuono en Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

Real Madrid tomó una decisión contundente tras la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa: despidió a Xabi Alonso como entrenador. En su lugar, el club designó a Álvaro Arbeloa como técnico interino hasta el final de la temporada. Esto abrió varios interrogantes en el mundo merengue y uno de ellos tiene como protagonista al argentino Franco Mastantuono, cuya llegada al club había contado con el aval del exDT.

Ignacio Marcano, periodista que cubre la actualidad del Real Madrid en Cadena SER, fue claro al respecto: “Apuesta por él el club. No se hace una inversión de 62 millones de euros solo porque el entrenador lo pide”. Además, remarcó que el seguimiento al futbolista comenzó mucho antes, con nombres clave como Santiago Solari, Juni Calafat, responsable de captar talentos para el club, y el propio Florentino Pérez.

Según Marcano, en el club consideran a Mastantuono como “una promesa inmediata y de futuro”, y descartó de plano una posible cesión: “No lo van a dejar ir a préstamo y son optimistas con Arbeloa”, aseguró.

Desde su arribo al Real Madrid, el ex River logró una rápida adaptación. En apenas su segundo partido fue titular y el 23 de septiembre, en la goleada 4-1 ante Levante por La Liga, marcó su primer gol con la camiseta blanca. No obstante, una pubalgia lo marginó de las canchas durante varias semanas, lo que limitó su continuidad en el tramo reciente de la temporada.

Hasta el momento, Mastantuono acumula 17 partidos disputados y un gol, en un proceso de crecimiento que se vio interrumpido por la lesión, pero que sigue siendo bien valorado dentro del club. Cabe recordar que, antes de dejar River, el propio futbolista había señalado que el llamado de Xabi Alonso fue clave para tomar la decisión de dar el salto a Europa.

Más allá del cambio de entrenador, todo indica que el futuro de Franco Mastantuono en Real Madrid sigue firme, respaldado por la dirigencia y con expectativas renovadas bajo la conducción de Álvaro Arbeloa.