Racing Club enfrenta este miércoles a Flamengo en el partido más importante de su temporada y uno de los más trascendentes de su historia reciente. Desde las 21.30, en el estadio Presidente Juan Domingo Perón, el equipo de Gustavo Costas buscará revertir el 0-1 sufrido en Río de Janeiro y clasificarse a la final de la Copa Libertadores después de 58 años. El encuentro será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+.

La Academia llega con una baja sensible: Santiago Sosa, su capitán y referente en el mediocampo, quedó marginado tras ser operado por una fractura del hueso malar derecho. En su lugar ingresaría Juan Ignacio Nardoni, aunque Costas evalúa también variantes tácticas, como el ingreso de Bruno Zuculini o el cambio de esquema con un mediocampista más.

Por el lado del conjunto brasileño, Flamengo tampoco contará con una de sus figuras. Pedro, su delantero estrella, sufrió una fractura en el antebrazo y será baja obligada. El equipo carioca, que llega tras caer 1-0 ante Fortaleza en el Brasileirao, apostará a la jerarquía de Giorgian De Arrascaeta y Jorge Carrascal para manejar los hilos del ataque.

El ganador del cruce se enfrentará en la final al vencedor entre Liga de Quito y Palmeiras, que se definirá el jueves. En caso de empate global, habrá definición desde el punto del penal.

El probable once de Racing incluiría a Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Santiago Solari; Adrián Martínez y Tomás Conechny. En tanto, Flamengo formaría con Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.

Con un Cilindro colmado y la ilusión de toda Avellaneda, Racing buscará una noche épica para volver a una final de Copa Libertadores, algo que no consigue desde 1967, cuando levantó su único título continental.