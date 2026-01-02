La temporada final de Stranger Things presenta una nueva cara de Vecna conocida como el "señor Qué", un ser que esconde una crueldad ilimitada bajo un aspecto amable. Jamie Campbell Bower, el actor detrás del villano, reveló que se inspiró en un sanguinario criminal de la vida real que lideraba una secta para esta interpretación. Sobre la construcción de este personaje, se señaló que "tiene ese aire de líder sectario".

“Jim Jones fue una de mis primeras referencias”, asegura el actor en relación a la figura del líder de la secta del Templo del Pueblo, responsable del suicidio colectivo de Jonestown en 1978: “Estaba en mi lista de deseos, incluso respecto a ciertas cosas que decía cuando tenía a todos los niños frente a él. Hubo momentos en los que pensé: ‘¿Debo decir la palabra tú o nosotros?’ Ahora somos una familia. ¡Es realmente serio! Puede eliminar por completo la idea de autonomía, así que definitivamente tenía que haber ese nivel de sectarismo en él”, explica el actor.

Publicidad

Además, Jamie Campbell nos ha mostrado durante esta quina temporada la verdadera cara del ‘Señor Qué’, el alter ego humano de Vecna que usa para manipular a los niños de Hawkins a través de su propio mundo onírico: “Tuve mucho miedo al interpretarlo”, reconoce el actor.

“Lo que vimos en la cuarta temporada ocurrió, y fue real. Es como preguntarse: ‘¿cuánto puedo ser amable con estos pobres niños para que se sientan lo más cómodos posible en este mundo? ¿Y cuánto de mi experiencia estoy ocultando en esto?’. Hay un nivel de verdadera deshonestidad en eso, y eso da mucho miedo. Es muy difícil, sobre todo frente a un niño”, continúa explicando el actor en relación a su interpretación frente a actores que son, en realidad, niños.