Durante la temporada estival, el uso recreativo de piletas, ríos y otros espacios acuáticos aumenta, especialmente entre niños y niñas, lo que puede implicar riesgos de ahogamiento si no se aplican medidas de seguridad. Ante esto el Ministerio de Salud de San Juan compartió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes.

El ente sanjuanino expuso que el ahogamiento es un evento prevenible que requiere supervisión constante de un adulto responsable y la implementación de acciones que reduzcan riesgos en entornos con agua. Desde la cartera sanitaria se destaca que las piletas domiciliarias deben contar con vallado perimetral en sus cuatro lados, con una altura mínima de 1,20 metros, resistente a la escalada y con puertas que los niños no puedan abrir.

El Ministerio también aconseja vaciar inmediatamente recipientes con agua, como baldes, palanganas, piletas inflables o bebederos de mascotas, sobre todo en hogares con niños menores de dos años, dado que incluso pequeñas cantidades de agua pueden resultar peligrosas.

“Los niños deben estar siempre acompañados por un adulto y nunca bajo el cuidado de otros menores o adolescentes”, indica el Ministerio de Salud, que además recomienda el uso de chalecos salvavidas al estar cerca del agua y retirar juguetes u objetos flotantes que puedan atraer la atención de los niños y aumentar el riesgo de accidentes.

Se recuerda que los primeros años de vida representan el mayor riesgo de ahogamiento, ya que los niños pequeños pueden ahogarse rápidamente y de manera silenciosa, incluso en pocos centímetros de agua. El Ministerio advierte que una proporción significativa de los incidentes en menores de cuatro años ocurre en momentos que no estaban destinados a la natación.

Finalmente, la cartera sanitaria sugiere que las familias consideren clases de natación para padres y niños, así como la capacitación en RCP y técnicas de rescate seguro, herramientas fundamentales para actuar de manera rápida y eficaz ante cualquier emergencia.

Estas recomendaciones buscan garantizar que los espacios acuáticos puedan ser disfrutados de manera segura y responsable durante la temporada estival, minimizando los riesgos de accidentes en niños y niñas.