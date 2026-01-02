Los clubes sanjuaninos Huazihul y San Juan Rugby fueron confirmados para participar en la sexta edición del Seven de La Serena, que se celebrará este sábado 3 de enero de 2026. El torneo, en modalidad seven y categoría masculina, entregará como premio un cupo para la Qualy del Seven de Viña 2026, uno de los certámenes más importantes del rugby sudamericano.

El evento es organizado por el club Old Anglonians y se llevará a cabo en el complejo deportivo del Colegio Inglés Católico de La Serena. Además de los clubes sanjuaninos y los organizadores, participarán Seminario RC y Changos RC, ambos de La Serena, Old Gabs de la Región Metropolitana, y los equipos Piuquén y Cacique, también de San Juan.

Hasta el momento, Huazihul confirmó a su delegación de jugadores, que estará dirigida por Facundo Sombra y Martín Pereyra. El plantel estará compuesto por Jorge Abaca, Williams Vega, Gastón Reyes, Tobías Alba, Rodrigo Agüero, Ignacio Soler, Manuel de la Plata, Lucas Páez, José Camacho, Agustín Carcelero y Francisco Gratarola. Por su parte, San Juan Rugby aún no confirmó a su staff ni a los jugadores que representarán al club en el certamen.

El Cacique rivadaviense llega al torneo con experiencia en competencias internacionales, tras haber ganado la Copa Estímulo en la edición 2025 del Seven de Viña. La edición 2026 del Seven Internacional de Viña se disputará del viernes 9 al domingo 11 de enero en el campus de The Mackay School, en Reñaca, y los equipos sanjuaninos buscarán asegurar su clasificación y repetir destacadas actuaciones.