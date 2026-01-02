Un hombre de 80 años permanece internado en estado crítico luego de ser atropellado durante la mañana del viernes en la intersección de Brasil y Mendoza, Capital. El hecho ocurrió poco después del amanecer, alrededor de las 5 horas, una franja horaria con escasa circulación y sin testigos presenciales, lo que complejiza la reconstrucción de la mecánica del siniestro. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde continúa con pronóstico reservado.

Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que el impacto se produjo cuando un automóvil Honda HR-V circulaba de oeste a este por calle Brasil y embistió al peatón con su parte frontal, en un punto muy cercano a la esquina. “El relevamiento realizado en el lugar permitió establecer que el impacto se produjo prácticamente en la intersección, en una zona sin senda peatonal demarcada, aunque compatible con un cruce habitual”, explicó a DIARIO HUARPE el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quien interviene en la causa.

Producto del golpe, el peatón quedó sobre el capot del vehículo y fue proyectado varios metros hacia el este. “El diagnóstico preliminar da cuenta de un traumatismo encéfalo craneano grave, neumotórax y fractura del tabique nasal. Permanece en el sector de urgencias y su estado es muy delicado”, precisó Pugliese. También se consignó que la víctima, de apellido Lucero, residía en las inmediaciones y realizaba ese trayecto a pie todas las mañanas, sin compañía.

Respecto del conductor, identificado como Alcayaga, las autoridades señalaron que circulaba solo y que se sometió a todos los procedimientos de rigor. “El test de alcoholemia arrojó resultado negativo, la documentación del vehículo estaba en regla y no se dispuso su detención. La situación procesal se encuentra supeditada al avance de la investigación y a la evolución clínica de la persona lesionada”, detalló el ayudante fiscal.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es determinar el estado del semáforo al momento del impacto. “El sistema de señalización se encontraba funcionando, pero aún no es posible establecer si el vehículo atravesó la intersección con luz verde o roja. Ese dato será clave, al igual que la velocidad de circulación”, indicó Pugliese. En el lugar se detectó una marca de frenada tenue, compatible con vehículos equipados con sistema ABS, y se observaron deformaciones en el frente, capot y parabrisas.

Entre las hipótesis que se analizan figura el posible encandilamiento por la salida del sol, dado el horario y la orientación de la circulación. “No había locales abiertos ni peatones en la zona a esa hora, por lo que no se cuenta con testigos directos. Se está finalizando el relevamiento de cámaras privadas para verificar si alguna registró el momento del hecho”, agregaron fuentes judiciales.

Las pericias accidentológicas, que evaluarán las huellas, los daños del rodado y otros indicios técnicos, permitirán avanzar en la determinación de la velocidad y en la secuencia final del siniestro. Mientras tanto, el foco permanece puesto en la evolución de Lucero y en la obtención de evidencia objetiva que permita esclarecer lo ocurrido en una esquina que, por ahora, sigue envuelta en interrogantes.