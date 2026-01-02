River Plate comenzó el 2026 con una novedad en su cuerpo técnico: Marcelo Barovero, capitán del equipo campeón de la Copa Libertadores 2015, se sumará al staff de Marcelo Gallardo como entrenador de arqueros, acompañando a Alberto “Tato” Montes en la preparación del plantel profesional.

Barovero asumirá su nuevo rol a partir del viernes, cuando el plantel viaje a San Martín de Los Andes para iniciar la pretemporada. En su función, trabajará con Franco Armani, uno de los arqueros más destacados de la historia reciente del club, y también coordinará los entrenamientos de Ezequiel Centurión, quien regresó a River como suplente ante la inminente partida de Jeremías Ledesma.

Con la incorporación de Trapito, el cuerpo técnico de Gallardo para 2026 queda conformado de la siguiente manera: ayudantes de campo, Matías Biscay y Hernán Buján; entrenadores de arqueros, Alberto Montes y Marcelo Barovero; preparador físico, Pablo Dolce; y kinesiólogo, Jorge Bombicino.

Barovero llegó a River a mediados de 2012 tras el ascenso y rápidamente se adueñó del arco, transformándose en capitán poco tiempo después. Fue clave en la obtención de seis títulos con la camiseta millonaria: Torneo Final 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015 y el Torneo de Primera División 2014. En su paso por el club acumuló 77 vallas invictas en 166 partidos, consolidándose como uno de los arqueros más importantes de la historia reciente de River.