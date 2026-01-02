Al recibir el año 2026 con antelación por la diferencia horaria, la China Suárez compartió su alegría desde un sitio de ensueño, mostrándose feliz y enamorada. Sin embargo, el clima festivo se vio interrumpido cuando la actriz descubrió un meme que comparaba una imagen suya al natural a las 5 de la tarde con una foto producida de las 9 de la noche del 31 de diciembre, lo cual le generó una profunda indignación.

Ante lo que consideró una maniobra en su contra, Suárez publicó una furiosa respuesta que decidió borrar a los pocos minutos. En su descargo, la artista disparó: "Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huev.... Feliz año para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor. Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten".

La publicación incluyó un componente polémico al utilizar como cortina musical la canción "Bad Bitch" de Wanda Nara, lo que fue interpretado como un mensaje directo hacia ella en el marco de las acusaciones sobre la supuesta compra de bots para atacarla en redes. A pesar de la bronca inicial, la actriz realizó un llamado a la reflexión —que algunos atribuyen a Mauro Icardi— y terminó eliminando la publicación de sus perfiles.