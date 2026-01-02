Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México. Las autoridades trabajan para determinar las secuelas del fenómeno natural. Los primeros datos indican la muerte de un hombre de 60 años.

Según informó el Servicio Sismológico Nacionalse, el movimiento telúrico se registró este viernes a las 7:58 hora local frente a las costas del estado de Guerrero, en el sur de México. El epicentro se ubicó a 15 kilómetros de San Marcos, precisó la presidenta de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tras retomar su agenda oficial.

El sismo fue percibido en varias ciudades del país, incluida la capital, donde provocó la suspensión temporal de la rueda de prensa matutina de Sheinbaum. La mandataria señaló que, de manera preliminar, no se reportaron daños graves en Ciudad de México ni en Guerrero.

Sin embargo, durante el sismo, un hombre de 60 años murió en la calle Obrero Mundial, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, al tropezar y caer mientras bajaba las escaleras, informaron las autoridades locales. Este hecho representa el primer deceso confirmado vinculado al movimiento telúrico.

Las autoridades mantienen la vigilancia y realizan evaluaciones en las zonas cercanas al epicentro para confirmar el estado de la infraestructura y posibles afectaciones a la población.