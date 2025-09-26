La jornada de este jueves en Caucete comenzó con un presunto intento de robo contra un comercio local. Gracias al rápido accionar del personal de Comisaría 9ª, uno de los sospechosos, un menor de edad, fue detenido, mientras que su cómplice logró escapar.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada, cuando efectivos a cargo del comisario Esteban Echavarría realizaban recorridas de prevención en inmediaciones de la Plaza 11 de Septiembre, en la intersección de calles Juan José Bustos y Laprida. Durante el patrullaje, los uniformados observaron a dos jóvenes que miraban con insistencia un kiosco de la zona y decidieron acercarse para identificarlos.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir a pie. Tras una breve persecución, los efectivos lograron reducir a uno de ellos, identificado como Torres, un adolescente con domicilio en el barrio Felipe Cobas. Según fuentes policiales, el joven ya era conocido en el ambiente delictual. Al momento de la aprehensión, llevaba consigo una tijera alicate cortahierro marca Breltemen de 45 centímetros, herramienta que fue secuestrada por la Policía.

El segundo sospechoso, también menor de edad y con antecedentes, consiguió escapar. En la comisaría se iniciaron tareas para dar con su paradero.

Tras la detención, el personal de la Comisaría 9ª dio aviso al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. El juez Jorge Toro fue interiorizado sobre la situación y dispuso que se notificara a los padres del detenido. Posteriormente, el adolescente fue entregado a su hermana mayor, quien lo recibió en su domicilio, mientras que se labró un expediente contravencional por la conducta observada.

El alicate secuestrado quedó bajo resguardo en la dependencia policial como prueba material y no fue devuelto a los familiares.

Gracias a la intervención policial, el posible asalto al kiosco fue frustrado y la Justicia pudo actuar con celeridad siguiendo los protocolos previstos para menores de edad involucrados en ilícitos.