Ricardo Darín confesó por qu´estuvo al borde de la separación: "Me sacaron roja"

Ricardo Darín atraviesa un momento bisagra donde lo personal prevalece sobre sus éxitos en proyectos como El Eternauta. En una entrevista con El País de Uruguay, el actor —quien cerró el año luciendo un reloj de estilo moderno y funcional— admitió estar en un "sube y baja emocional" tras un periodo de contrastes profundos. La pérdida de su hermana, Alejandra Darín, en enero del año pasado, convive con la noticia de que será abuelo por primera vez en febrero de 2026.

Al evaluar sus prioridades actuales, el actor fue contundente: “Fue un año muy potente en todo sentido. En la parte profesional todo es bienvenido, esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso, pero también murió mi hermana (Alejandra Darín) en enero del año pasado, entonces todavía estoy en ese sube y baja emocional, donde si me apurás un poco, te digo que lo profesional pasa realmente a tercer o cuarto lugar”.

Publicidad

Según registros de El Trece y Revista Pronto, esta novedad familiar ayuda a recomponer su ánimo. Sobre esto, Darín reflexionó: “La vida es maravillosa en algunos sentidos y esta noticia de que vamos a ser abuelos, de alguna manera, viene a levantarnos un poco el ánimo. Y son de las pocas cosas extraordinarias que tiene la vida: te compensa, casi sin esperarlo, a pesar de que nadie reemplaza a nadie. Fue un año muy intenso”.

La discreción sobre el embarazo, solicitada por su hijo en un momento logístico complicado, generó una curiosa tensión doméstica. El pedido fue claro: “Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado, después de los tres meses”.

Publicidad

Cumplir este pacto de silencio le trajo consecuencias con su esposa, Florencia Bas. El actor confesó entre risas: “Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo, ‘¿cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?”.

A pesar de su enfoque en la intimidad familiar, el artista mantuvo su postura crítica ante el desfinanciamiento del cine nacional, asegurando que esta actividad "genera puestos de trabajo y riqueza”. Al comparar su entrega afectiva con su carrera, explicó: “Sin duda alguna, es como cuando un hijo tuyo tiene fiebre, no te importa nada más en el mundo. Hay cosas que son así y no van a cambiar”.

Publicidad

Finalmente, ante el desafío de ser abuelo, admitió: “Por todos lados. La verdad es que no sé, es una página nueva, pero todos me dicen que es una de las cosas más espectaculares y espero que sea así”.