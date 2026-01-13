Una integrante de la Policía de San Juan fue víctima de un importante robo en su domicilio del barrio Andacollo de Albardón. Se trata de Solange Nievas, quien presta servicios en la Comisaría 18ª y se encontraba trabajando al momento del hecho. Según denunció la agente, desconocidos ingresaron a su vivienda y arrasaron con todo a su paso mientras ella cumplía su jornada laboral.

Entre los elementos sustraídos se encuentran piezas fundamentales de su equipo institucional: el uniforme policial, una gorra y una remera con el escudo de la fuerza. Además, la víctima reportó que los delincuentes se llevaron dos televisores, un casco y diversos efectos personales.

Este incidente constituye la tercera denuncia en poco más de una semana realizada por miembros de la policía provincial que son víctimas de delitos contra sus pertenencias. El caso de Nievas se suma al reciente robo del arma reglamentaria sufrido previamente por otros dos efectivos de la fuerza sanjuanina.