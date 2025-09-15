Un hecho insólito de inseguridad se registró este domingo 14 en el departamento Pocito, donde un ladrón de 23 años fue detenido luego de robar el motor de un aire acondicionado. El malviviente, identificado como Enzo Flores, escaló una pared de más de tres metros, dañó el medidor de electricidad para dejar el local sin luz y se escapó a pie con el pesado motor a cuestas, pero la audacia le duró poco, ya que fue capturado a pocas cuadras del lugar gracias a la alerta de dos vecinas.

El robo ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en la verdulería "La Gringa", ubicada en la intersección de las calles Lemos y Picasso, en la esquina suroeste de Pocito. Según la investigación, Flores escaló la pared del local, que mide 3,10 metros de alto, para acceder al techo. Utilizó un cuchillo tipo serrucho para desconectar el motor del aire acondicionado. Previamente, y para asegurar su cometido, dañó el medidor de electricidad del negocio, dejando a la propietaria sin suministro eléctrico.

Publicidad

El plan del delincuente se vio frustrado gracias a la intervención de dos vecinas que, al escuchar ruidos extraños, se asomaron a la calle. Allí vieron a Flores, con un objeto voluminoso en sus manos, caminando a paso rápido por la calle Picasso. Sin dudarlo, las testigos alertaron de inmediato al 911, brindando una descripción detallada del sujeto y el rumbo que había tomado.

Con las características aportadas, el personal policial acudió al lugar y, a tan solo 100 metros de la verdulería, interceptó al ladrón en la intersección de las calles Lemos e Independencia. En sus manos, Flores aún llevaba el motor del aire acondicionado que había sustraído. La detención fue inmediata, y los efectivos se comunicaron con la Fiscalía de Flagrancia para dar inicio al procedimiento legal.

Publicidad

En el lugar del hecho, la propietaria del negocio constató que le habían sustraído el motor del equipo de refrigeración y que el medidor de la luz estaba dañado. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes, encontrando en el techo de la verdulería una baldosa movida y dañada, restos de cemento y, cerca de las conexiones cortadas, el cuchillo tipo serrucho utilizado en el robo, junto con restos de aislante y cinta. Todos estos elementos fueron recolectados y sumados a la causa como evidencia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y fue puesto en conocimiento de sus derechos y de la calificación provisoria del delito de hurto agravado que se le imputa. La fiscal en turno, María Paula Carena, dispuso que se inicie el Procedimiento Especial de Flagrancia, que permitirá agilizar los plazos procesales para juzgar al delincuente.