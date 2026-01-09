A quince años del desenlace de Casi Ángeles, Rocío Igarzábal brindó una entrevista en el canal Bondi donde reveló aspectos desconocidos de su vida privada durante el éxito televisivo.

En una charla con Pepe Ochoa, la actriz se refirió al noviazgo que mantuvo con su compañero de elenco, Pablo Martínez, mientras sus personajes Valeria y Simón se enamoraban en la ficción durante la tercera y cuarta temporada. Respecto al presente del actor, quien se retiró de los medios para tener una vida más tranquila, ella admitió: "No tengo ni idea dónde está. No lo vi más".

Igarzábal fue sumamente crítica con aquel vínculo sentimental que traspasó la pantalla,. "No fue de mis mejores relaciones diría", sentenció la artista antes de calificar la experiencia como una de las más complejas de su juventud.

Según explicó, el contexto de fama masiva condicionó la pareja: "Éramos chicos y el tema de la exposición nos jugó una mala pasada. Fue mi relación más tóxica y compleja a nivel vincular".

La actriz detalló que, aunque no hubo agresividad física, el sufrimiento emocional era el rasgo distintivo del noviazgo. "No llegamos a un lugar de agresividad, pero sí había celos, posesión, como esta cosa bastante tóxica que te hace sufrir más de lo que disfrutás. Era como una guerra implícita, de la cual me costó muchísimo salir", relató Rocío.

El quiebre definitivo de la pareja ocurrió tras el rodaje del programa de Cris Morena: "Cuando terminó Casi Ángeles y tuvimos como ese parate antes de empezar con la banda fue el momento en el que pensé que tenía que salir y reconstruirme también en ese aspecto".

En cuanto a la personalidad de Martínez, lo describió como alguien de gran intelecto pero con una gestión emocional profunda. "Es una persona super sensible, super compleja con sus emociones y su forma de pensar. Es muy inteligente", afirmó.

Además, reflexionó sobre la decisión de su excompañero de abandonar la actuación: "La exposición le tocó desde un lugar que tal vez no fue lo que esperaba o no fue tan copado, pero bueno, él se ha ido a hacer su vida".