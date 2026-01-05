Rosario registró tres homicidios en menos de 48 horas entre el viernes 2 y el domingo 4 de enero, un comienzo de año violento que reaviva la preocupación por la seguridad en la ciudad, según confirmó la investigación de los casos.

El primero de los hechos ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 18:45, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años en una cancha de fútbol infantil del Club Atlético Libertad, con heridas de bala en la zona del cráneo.

El segundo homicidio se produjo el sábado por la noche, poco después de las 22:00, en inmediaciones del barrio San Martín Sur, cerca del límite entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez; la víctima, identificada como Nicolás Fabián Cortez, de 26 años, falleció tras recibir un disparo en la espalda.

Finalmente, el domingo por la tarde, alrededor de las 18:50, un tercer joven, Agustín Rojas, de 28 años, fue hallado sin vida dentro de un automóvil en barrio Villa Nueva, con múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza y el rostro, y al menos seis vainas calibre .380 fueron secuestradas en la escena.

Las causas de los tres crímenes ya fueron puestas a investigación por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajan en relevamientos, peritajes y búsqueda de testigos para esclarecer las circunstancias de cada asesinato.

Estos hechos se producen en un contexto donde, si bien los homicidios en la provincia de Santa Fe mostraron una fuerte baja interanual en 2024 y 2025, Rosario sigue enfrentando episodios de violencia letal, con una proporción significativa de crímenes vinculados al uso de armas de fuego.

La ciudad, que históricamente ha estado entre las de mayor tasa de homicidios en Argentina, contempla ahora un desafío persistente para las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales, que buscan revertir estos brotes de violencia en medio de tendencias más amplias de reducción en la región.