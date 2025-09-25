Huarpe Deportivo > Estado de salud
Russo permanece en internado y no dirigirá prácticas antes del partido ante Defensa y Justicia
POR REDACCIÓN
Miguel Russo pasó la noche internado y continuará bajo observación médica en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se ausentó de los entrenamientos de Boca Juniors del miércoles y no participará de la práctica de este jueves. El DT había retomado sus actividades el martes, tras un cuadro de deshidratación registrado el lunes, luego del empate de su equipo ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
Mientras Russo sigue con sus controles, la dirección de las prácticas quedó a cargo de sus principales colaboradores, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. Según informó el periodista de ESPN Diego Monroig, el cuerpo médico del club evaluará en las próximas horas si el entrenador recibe el alta y puede regresar a su domicilio, con la mirada puesta en el partido del sábado en Florencio Varela ante Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura.
El episodio de salud del entrenador se originó durante un control de rutina y lo llevó a permanecer en la clínica Fleni, donde ya había estado semanas atrás por una infección urinaria. En declaraciones tras el empate ante Rosario Central, Russo se refirió a los rumores sobre su estado físico y afirmó que “el que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”.
A pesar de estos contratiempos, Russo estuvo presente en el banco de suplentes en el empate 2-2 ante Central Córdoba y no se ha ausentado de compromisos oficiales desde su regreso a Boca a mediados de año, periodo en el que dirigió partidos del Mundial de Clubes, Copa Argentina y el Torneo Clausura. Actualmente, el Xeneize ocupa la cuarta posición del Grupo A con 14 puntos y la segunda ubicación en la tabla anual con 47 unidades.
El historial médico de Russo incluye un antecedente de cáncer de próstata diagnosticado en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, período en el que continuó trabajando y llevó al equipo a conquistar el Torneo Finalización. El entrenador destacó en entrevistas que confía plenamente en sus médicos y que su experiencia le permitió valorar la salud y la vida de otra manera.
Para el próximo partido, Úbeda mantiene la alineación que igualó con Central Córdoba: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
