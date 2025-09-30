Este lunes 29 de septiembre, la delegación deportiva de San Juan, integrada por 330 personas entre deportistas y entrenadores, arribó en óptimas condiciones a Mar del Plata, Buenos Aires, para participar de la edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita. El contingente fue acompañado por Pablo Tabachnik, secretario de Deporte, junto a Mauricio Lara, Santiago de la Torre y Marcelo González, entre otros funcionarios y el staff de profesores de Juegos Evita.

La competencia comenzará este martes 30 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 4 de octubre, con 8.600 atletas de todas las provincias participando en 36 deportes entre 26 sedes y clubes locales, combinando disciplinas convencionales y adaptadas. Este año también se incluyen disciplinas promocionales como breaking, e-sports, competencia de penales (futsal) y triples (básquet 3x3). Además, algunas pruebas de atletismo, tenis de mesa y natación serán clasificatorias a los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 en Asunción, Paraguay.

La delegación sanjuanina cuenta con representantes en esgrima, tiro con arco, triatlón, vóley indoor y playa, karate, boxeo, gimnasia artística y rítmica, lucha libre, tenis de mesa, rugby, BMX freestyle, ciclismo, canotaje, futsal, natación, hockey césped, levantamiento de pesas, balonmano playa, atletismo, tenis, bádminton, básquet 3x3, judo, tiro, skate, taekwondo, breaking, e-sports y deportes adaptados.

Entre los atletas se destacan nombres como Ciro Bautista Pereyra, Eva Lara Soria, Juan Francisco Núñez, Uma Barrionuevo, Alma Yazmín Olivera, Lisandro Abel Díaz, María Paula De Sanctis, Ramiro Daniel Arévalo y Alma Martina Ferreyra, entre muchos otros, acompañados de sus respectivos entrenadores.

A diferencia de otras ediciones, este año no hubo acto de apertura oficial. La primera actividad de la delegación fue la fotografía oficial junto a los lobos marinos de Mar del Plata. La ceremonia de cierre está prevista para el viernes 3 de octubre a las 18 horas en Playa Popular, con todas las delegaciones presentes.

El regreso de San Juan está programado para el sábado 4 de octubre, tras el almuerzo, con llegada a la provincia el domingo 5 por la mañana, en las puertas del estadio Aldo Cantoni, en la Capital.