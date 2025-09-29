Este lunes se llevó a cabo un acto clave para el fomento del empleo y la producción local en San Juan. En el Salón Cruce de Los Andes del Centro Cívico se concretó la entrega de certificados y herramientas en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir.

En esta oportunidad, se otorgaron 380 certificados de cursos de formación profesional y 41 herramientas destinadas a proyectos de autoempleo. Durante el encuentro también se informó que en octubre se sumarán otras 60 herramientas a la iniciativa.

El acto contó con la presencia del secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, la directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk, y otros funcionarios provinciales.

El programa tiene como objetivo fortalecer la capacitación laboral y brindar herramientas concretas para el desarrollo de proyectos productivos, favoreciendo así el crecimiento individual y colectivo de los sanjuaninos.