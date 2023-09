Tras un arduo trabajo que tuvo más de cuatro meses de preparación y competencia a la vez, tres boxeadores sanjuaninos de la Escuela Echegaray-Pereyra se consagraron campeones cuyanos en Mendoza tras disputar y quedarse con la cuarta y última fecha. Nazarena “La Bonita” Garro, Lisandro “El Perro” Quiroga y Esteban “El Moty” Carrizo se quedaron con los cinturones en sus respectivas categorías del boxeo amateur de la región.

La Escuela, que nació hace 12 años con el consagrado Víctor Echegaray –hoy ya sin pertenecer a la institución- tiene su sede en la Unión Vecinal del barrio Santo Domingo, en Chimbas, y cuenta con más de 100 boxeadores de diferentes edades.

El viernes pasado, en Mendoza, se llevó a cabo la cuarta fecha que consagró como campeones cuyanos a Nazarena “La Bonita” Garro en peso mosca, Lisandro “El Perro” Quiroga en peso liguero, y Esteban “El Moty” Carrizo en súper mediano.

La primera fue en junio, siguió en julio, luego agosto, para finalizar en septiembre. La Escuela presentó diez de sus 20 boxeadores que están en competencia, de los cuales tres llegaron a la final. “Estoy muy contento por este logro, estos chicos se lo merecen porque desde junio que vienen entrenando para estos títulos”, contó Claudio Pereyra, el entrenador, quien argumentó que se encarga de la parte técnica mientras su esposa, Rita Pelayes, desarrolla la parte física. “Entre los dos guiamos a los chicos en un deporte que no es fácil porque cada uno es un mundo diferente·, agregó.

Pereyra destacó que los tres nuevos campeones cuyanos fueron avanzando hasta llegar a la final por ser los más aguerridos. “Estaba confiado en que podían ganar por la preparación que hicieron”, aseveró.

La campeona Nazarena Garro, de 18 años, hace un año y cuatro meses que empezó a boxear y logró quedarse con el cinturón. “Es la primera vez que ganó un título, y es una experiencia inexplicable y una situación hermosa. Entrené de lunes a sábado en la mañana y en la tarde porque hay que dedicarle tiempo si se quiere llegar y proyectar”, contó “La Bonita”.

En tanto que Lisandro Quiroga (17 años), quien hace dos años que boxea remarcó que “fue la pelea más importante de mi carrera por la preparación con la comida y el descanso. Fueron dos meses y medio de entrenamiento a pleno para lograr este cinturón”, advirtió “El Perro”, a la vez de establecer que en un futuro sueña con ser “campeón del mundo”.

Mientras que el albardonero “El Moty” Carrizo, de 22 años, subrayó que la suya, en la categoría súper mediano, “fue una pelea dura, que pude darla vuelta porque no largué bien. Desde julio que no paré de entrenar y con miedo en el final a lesionarme porque estuve desgarrado”, relató. Y agregó: “fue una locura haber ganado por decisión unánime, en una pelea en la que busqué ahogar al rival y que no respondiera. Gané y mi sueño hoy es seguir disfrutando mi carrera amateur para luego poder y ser profesional”.

El dato

En la Unión Vecinal de Campo Afuera, en Albardón, se abrió una sucursal de la Escuela Echegaray-Pereyra que funciona los martes y jueves.