El rugby sanjuanino tuvo una destacada actuación en Chile, donde San Juan Rugby Club se consagró campeón del Seven de La Serena 2026 tras imponerse en una final vibrante ante Huazihul por 15 a 12. Con este triunfo, el equipo del Piuquén de Santa Lucía aseguró su clasificación a la qualy del Seven Internacional de Viña del Mar 2026, uno de los torneos más prestigiosos de la modalidad.

El certamen, organizado por el club Old Anglonians, se disputó el sábado 3 de enero en las instalaciones del complejo deportivo del Colegio Inglés Católico de la ciudad de La Serena. La competencia reunió a equipos masculinos de Chile y Argentina y tuvo como protagonistas excluyentes a los dos representantes sanjuaninos, que alcanzaron la final en la sexta edición del torneo.

El partido decisivo fue intenso y parejo hasta el último minuto. San Juan Rugby logró inclinar la balanza en el cierre para quedarse con el título por 15 a 12, en un encuentro de alto nivel. Bautista Scadding fue elegido como el jugador más valioso de la final, destacándose por su rendimiento en el duelo clave.

Además de San Juan Rugby y Huazihul, el torneo contó con la participación de los clubes chilenos Seminario RC, Changos RC, ambos de La Serena, y Old Gabs, de la región Metropolitana, además del anfitrión Old Anglonians.

El premio mayor del Seven de La Serena fue el cupo directo a la instancia clasificatoria del Seven Internacional de Viña del Mar 2026. El torneo se disputará del viernes 9 al domingo 11 de enero en el campus de The Mackay School, en Reñaca.