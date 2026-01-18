San Martín continúa reforzando su plantel con el objetivo claro de volver rápidamente a la máxima categoría del fútbol argentino. Este domingo, el equipo de Concepción confirmó oficialmente la incorporación de Guillermo “Bebe” Acosta, uno de los nombres más resonantes del mercado de pases de la Primera Nacional.

El volante tucumano firmó su vínculo con el Verdinegro y este lunes se sumará a los trabajos de pretemporada junto al resto del plantel. La noticia fue anunciada a través de las redes sociales del club: “Guillermo ‘Bebe’ Acosta firmó su vínculo con el Club en la jornada de hoy y mañana se sumará a los trabajos de pretemporada. Con la llegada de Acosta, San Martín ya suma 14 refuerzos. ¡Bienvenido Guille!”.

La llegada de Acosta se da en un contexto de profunda reconstrucción para San Martín, que tras el descenso sufrido en 2025 afronta la temporada 2026 con un objetivo innegociable: volver a Primera División. El tucumano de 37 años llega a San Juan para aportar con su jerarquía, experiencia y liderazgo.

El Verdinegro integrará la Zona B de la Primera Nacional y tendrá su debut en febrero frente a Chacarita. Además, el club también tendrá participación en la Copa Argentina, donde enfrentará en su estreno a Deportivo Madryn. También es importante destacar que mantendrá a sus divisiones juveniles y a la Reserva en Primera, una base clave para sostener el proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

Con la incorporación de Acosta, San Martín alcanzó la cifra de 14 refuerzos en este mercado de pases. La lista la completan: Federico Murillo, Facundo Nadalín, Gabriel Hachen, Manuel Cocca, Alex Salcedo, Carlos Lattanzio, Ramiro Rumbolo, Diego Mercado, Leonardo Monje, Genaro Rossi, Mauro Osores, Nicolás Iachetti y Nazareno Fúnez.

El armado del plantel avanza a paso firme y el mensaje es claro: San Martín quiere ser protagonista y pelear el ascenso desde el primer día.